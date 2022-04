Vémola hľadá únikovú cestu, tvrdí šampión Oktagonu Kincl (Týždeň V klietke)

V minulosti pôsobil v Japonsku, kde získal aj titul. Stal sa šampiónom organizácie Rizin Fighting Federation, odkiaľ prestúpil práve do UFC.

Procházkov tréner Martin Karaivanov vníma dejisko duelu ako malú výhodu. „Oproti Amerike to bude výhoda, keďže Glover Teixiera žije a zápasí v Amerike. Síce je to Brazílčan, no v tom hľadisku by mal obrovskú podporu.

Z tohto ohľadu je pre nás ten Singapur určite lepší, ale samozrejme, ak chceme získať ten titul, musíme poraziť kohokoľvek a kdekoľvek," povedal Karaivanov.

Neporazený Slovák naspäť v Oktagone

Marek Mazuch podpísal nový kontrakt s organizáciou Oktagon MMA.

Mazuch je bývalý profesionálny vojak, na konte má päť zápasov podľa pravidiel MMA.