Po hokeji vedel, že smeruje k triatlonu. Z Cháru je železný muž, prekvapil časom v maratóne

BRATISLAVA. Mohol si užívať zaslúžený dôchodok, venovať sa rodine, koníčkom a užívať si. Miesto toho sa pustil s obrovským zápalom do ďalších cieľov. Akoby nedokázal zastaviť a latku si o nič neznížil. Je to súčasťou jeho DNA.

Čo je len 18 minút horší čas ako je jeho rekord pri hladkom maratóne, teda bez toho aby si to sťažil plávaním a cyklistikou.

Pred pretekmi absolvoval rozhovor s Bobom Babittom, ktorý je známou tvárou v triatlonovej komunite.

Babitt sa pýtal Cháru, ako mu prišlo na um, že po ukončení hokejovej kariéry si vyskúša maratón. Ako to vlastne celé začalo.

„Od začiatku to bolo kvôli triatlonu. Preto som začal behať. Bolo to postupne, zľahka so skupinou kamarátou a oni mi neskôr povedali, že si môžem skúsiť bostonský maratón," vysvetľoval Chára.