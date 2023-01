Pokračuje aj po finálovej prehre v Katare. Deschamps zostáva na lavičke Francúzska

PARÍŽ. Francúzska futbalová federácia (FFF) predĺžila spoluprácu s trénerom svojej mužskej reprezentácie Didierom Deschampsom až do júna 2026, mal by teda viesť národný výber až do majstrovstiev sveta v USA, Mexiku a Kanade.

V realizačnom tíme "Les Bleus" zostáva aj Deschampsov prvý asistent Guy Stéphan, tréner brankárov Franck Raviot a fyzioterapeut Cyril Moine.

Deschamps vedie francúzsku reprezentáciu futbalistov od júla 2012, najväčší úspech dosiahol v roku 2018 ziskom titulu na majstrovstvách sveta v Rusku.