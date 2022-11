USA na MS vo futbale 2022: Ktorých hráčov sa oplatí sledovať?

Svoju kariéru profesionálneho hráča začal v Ajax Amsterdam. Odtiaľ putoval do FC Barcelony, kde si zahral aj po boku jedného z najlepších hráčov všetkých čias – Lionela Messiho.

Dest je na svoj vek nesmierne skúsený, objavil sa na MS hráčov do 17 rokov 2017 a aj na MS hráčov do 20 rokov 2019.

MS vo futbale 2022 sa hrajú od 20. novembra do 18. decembra v Katare. Tím USA je súčasťou skupiny B .

„Veľmi dobrý hráč,“ opísal Desta jeho bývalý tréner Barcelony Xavi Hernández.

Na začiatku aktuálnej sezóny odišiel na hosťovanie do AC Milána, aby sa čo najlepšie pripravil šampionát v Dakare, kde bude najsledovanejším členom reprezentácie USA.

Giovanni Reyna (20 rokov, záložník, Dorussia Dortmund)

Pre dlhoročných fanúšikov futbalu americkej reprezentácie priezvisko Reyna určite vzbudí pocit nostalgie. Giovanni je synom bývalého amerického stredopoliara a kapitána Claudia Reynu, ktorý odohral v americkom drese 112 zápasov.

Na rozdiel od svojho otca, ktorý považoval za najdôležitejší stred ihriska, Giovanni je prirodzenejší útočník, pričom sa nie je cudzia ani pozícia na krídlach.

Rodák z malého amerického mesta Bedford začal kariéru v juniorských ligách za tím New York City a s pocitom skúseného profesionála odišiel ako 17-ročný do mládežníckeho výberu Borrusie Dortmund, odkiaľ sa ešte v tej istej sezóne prepracoval do seniorskej časti.

Koronou poznamenanej sezóne 2020/2021 odohral na jeho mladý vek neuveriteľných 32 zápasov v najvyššej nemeckej lige a v aktuálnej sezóne napomohol svojmu tímu dvomi asistenciami k postupu zo skupinovej fázy Ligy majstrov.