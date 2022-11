Irán na MS vo futbale 2022: Ktorých hráčov sa oplatí sledovať?

Vďaka jeho výkonom sa mu podarilo získať kontrakty aj v Európe, kde chytal za belgické Antverpy alebo portugalskú Boavistu, no väčšinu zápasov bol len na lavičke náhradníkov.

MS vo futbale 2022 sa hrajú od 20. novembra do 18. decembra v Katare. Irán je súčasťou skupiny B .

Ľavý obranca z AEK Atény vďaka svojim skúsenostiam a flexibilite dokáže zapadnúť do obrannej aj útočnej časti stredu poľa a v prípade potreby aj na ľavé krídlo.

Beiranvand by mal byť spoľahlivým prínosom svojho tímu v bráne. Efektívne zakladá protiútoky a vďaka svojej výške – takmer dva metre, dobre zvláda súboje vo vzduchu.

Karim Ansarifard (32 rokov, útočník, Omonia Nikózia)

Irán potrebuje skúseného útočníka, ktorých majú nedostatok a Ansarifard bude jasnou voľbou, hoci možno nie hneď do základnej zostavy prvého iránskeho zápasu.

Strelec posledného iránskeho gólu na záverečnom turnaji ukázal svoje schopnosti doma v Iráne, v Španielsku, Grécku, Anglicku, Katare a aj na Cypre.

To, že nepatrí do „starého železa“ ukázal pred mesiacom v zápase skupinovej fázy Európskej ligy UEFA proti Manchesteru United, kde skóroval úvodný gól zápasu v 34. minúte. Na víťazstvo to však nestačilo (2:3).

Kompletnú nomináciu Iránu nájdete na tomto odkaze >>>