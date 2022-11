Holandsko na MS vo futbale 2022: Ktorých hráčov sa oplatí sledovať?

Nastúpil v 46 reprezentačných zápasov, hoci v posledných 36 zápasoch nedokázal streliť gól. Či dokáže rozvlniť katarské siete, je otázne, no zdá sa, že je pripravený na to, aby prepísal túto nelichotivú osobnú štatistiku.

Cody Gakpo (23 rokov, útočník, PSV Eindhoven)

Je náročné nájsť hráča, o ktorom sa šíri viac klebiet o prestupoch ako Cody Gakpo. Tento ešte len 23 ročný útočník je siedmu sezónu upísaný holandskému veľkoklubu PSV.

Hráč s jeho reputáciou by mohol vyberať svoj ďalší klub podľa vlastného uváženia, pričom kluby ako Manchester United alebo Real Madrid údajne stoja v rade na jeho podpis.

Deväť gólov a 12 asistencií v 14 vystúpeniach v najvyššej holandskej lige v tejto sezóne sa nedá ľahko prehliadnuť, čo znásobuje výsledky z predchádzajúcich ročníkov, v ktorých vyhral holandský pohár a ocenenie Holandský futbalista roka.

V seniorskej reprezentácii odohral iba 13 medzinárodných vystúpení, kvôli čomu by sme mohli považovať za neskúseným na svetovej scéne. To by mohlo znamenať, že sa nepresadí do základnej zostavy, no keď dostane šancu, určite ju nebude chcieť premárniť.

