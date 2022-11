Ghana na MS vo futbale 2022: Ktorých hráčov sa oplatí sledovať?

Po tom, čo ako mladík vyhral v Dánsku najvyššiu ligu a dva poháre s FC Kodaň, sa v januári 2016 presťahoval do klubu anglického Leicester City, kde bol v tom istom roku súčasťou prekvapivého zisku titulu.

MS vo futbale 2022 sa hrajú od 20. novembra do 18. decembra v Katare. Ghana je súčasťou skupiny H .

Rovnako ako Amartey, aj Mohammed Kudus začal svoju kariéru v Dánsku. Odohral 57 zápasov za FC Nordsjaelland a pred sezónou 2021/21 prestúpil do Ajaxu v Eredivisie. Odvtedy on a jeho tím vyhrali holandský šampionát v každej z posledných dvoch sezón.

Fatawu Issahaku (18 rokov, stredopoliar, Sporting)

Issahaku je mladý talent na začiatku kariéry. V prvej polovici sezóny 2021/22 strelil šesť gólov v siedmich zápasoch za FC Dreams v ghanskej Premier League, zatiaľ čo mal ešte len 17.

Nasledoval prestup z rodnej krajiny do akadémie lisabonského giganta Sporting v apríli 2022, kde Issahaku spočiatku trénoval s tímom do 23 rokov, aby nabral skúsenosti pred nasadením do seniorského kádra.

Zaujímavým faktom o Issahakuovi je, že v tomto bode svojej kariéry má na konte viac štartov za Ghanu ako vystúpení na klubovej úrovni.

Už 14-krát si obliekol reprezentačný dres a získal si dôveru, ktorá ho zaradil do základnej jedenástky pre oba zápasy play-off o majstrovstvá sveta proti Nigérii.

So svojimi driblingovými schopnosťami a kvalitou v situáciách jeden na jedného by mal tento stredopoliar robiť problémy súperovej obrane v Katare a vytvárať šance pre Ghanu z kraja ihriska.

Kompletnú nomináciu Ghany nájdete na tomto odkaze >>>