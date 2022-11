Dánsko na MS vo futbale 2022: Ktorých hráčov sa oplatí sledovať?

MS vo futbale 2022 sa hrajú od 20. novembra do 18. decembra v Katare. Dánsko je súčasťou skupiny D.

Ktorých hráčov Dánsko sa oplatí sledovať?

Christian Eriksen (30 rokov, stredopoliar, Manchester United)

Vlani v júni bol Christian Eriksen na strašných päť minút podľa vlastných slov „preč z tohto sveta.“ Počas zápasu EURO 2020 Dánsko – Fínsko bojoval o prežitie, keď mu musela byť podávaná masáž srdca.

Eriksen sa však do deviatich mesiacov vrátil k futbalu Premier League a v marci (287 dní po zástave srdca) sa vrátil do reprezentačného dresu a hneď v prvom zápase proti Holandsku (2:4) skóroval do dvoch minút od vstupu na ihrisko.