Argentína na MS vo futbale 2022: Ktorých hráčov sa oplatí sledovať?

Ikona argentínskeho futbalu musí vydať najlepší možný výkon za cestou hľadania najväčšieho titulu zo všetkých vzhľadom na to, že toto už môžu byť pre neho posledné majstrovstvá.

MS vo futbale 2022 sa hrajú od 20. novembra do 18. decembra v Katare. Argentína je súčasťou skupiny C .

Cristian Romero (24 rokov, obranca, Tottenham)

Svoju profesionálnu kariéru začal v argentínskom Belgrane, z ktorého rýchlo odišiel do Janova pre nezhody s riaditeľmi klubu. Romero rýchlo zaujal Juventus, ktorý ho požičal späť do Janova.

Juventus ho neskôr poslal na hosťovanie do Atalanty, kde mal veľkú zásluhu na prekvapivom postupe klubu do štvrťfinále Ligy Majstrov v sezóne 2020/2021 a zároveň získal aj ocenenie najlepšieho obrancu talianskej Serie A. Z Atalanty putoval do Tottenhamu.

Romero v dresoch Atalanty, Tottenhamu a Argentíny preukázal svoju hodnotu na najvyššej úrovni. Je hráčom, ktorý má mnoho atribútov, vďaka čomu sa stal lídrom defenzívy, ktorého argentínsky hľadal.

