Osaková odstúpila z turnaja. Moje telo mi neumožnilo nastúpiť, vraví

TOKIO. Japonská tenistka Naomi Osaková odstúpila z turnaja WTA v Tokiu pre bolesti žalúdka. Bývalá svetová jednotka mala vo štvrtok nastúpiť v 2. kole dvojhry proti Brazílčanke Beatrice Haddadovej Maiovej.

"Hrať v Tokiu je vždy pre mňa veľká česť. Je to výnimočný turnaj a tešila som sa na 2. kolo, moje telo mi však neumožnilo na zápas nastúpiť.

Chcem sa poďakovať všetkým fanúšikom za podporu, dúfam, že o rok sa opäť uvidíme," uviedla Osaková v stanovisku pre akreditované médiá.

V turnaji už nepokračuje ani Karolína Plíšková. Česká tenistka totiž nestačila na Chorvátku Petru Martičovú, ktorej podľahla 3:6, 4:6. Skóre mohlo vyzerať aj inak, no to by Plíšková musela premeniť viac ako jeden z desiatich brejkbalov.