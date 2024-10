Bývalú svetovú jednotku vymenil za súčasnú. Uznávaný tréner posilní tím Swiatekovej

Dvadsaťtriročná Swiateková začiatkom októbra ukončila spoluprácu s Tomaszom Wiktorowským, ktorá trvala tri roky.

Jej výsledkom boli aj štyri z piatich grandslamových titulov, ktoré si zatiaľ vybojovala počas kariéry.

Bronzová medailistka z OH 2024 v Paríži sa na súťažných dvorcoch nepredstavila od štvrťfinálovej prehry na US Open v New Yorku s Američankou Jessicou Pegulovou.

V najbližších týždňoch bude musieť bojovať o udržanie postu svetovej jednotky s bieloruskou rivalkou Arinou Sobolenkovou.