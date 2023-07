Vondroušová sa prebojovala do semifinále, v troch setoch vyradila nasadenú štvorku

V dueli o postup do finále nastúpi proti víťazke súboja medzi svetovou i nasadenou jednotkou Poľkou Igou Swiatekovou a Ukrajinkou Elinou Svitolinovou.

Finalistke Roland Garros z roku 2019 prestávka pomohla, získala päť gemov za sebou a prvýkrát sa dostala medzi elitné kvarteto na tráve All England Clubu.

Pegulová vstúpila lepšie aj do rozhodujúceho tretieho setu, keď si vytvorila náskok 3:1.

Svetová štvorka síce dokázala ešte vyrovnať, no záver prvého setu patril Vondroušovej. Američanka sa v druhom dejstve zmobilizovala, získala dva brejky a vyhrala ho 6:2.

"Neviem, čo sa stalo. Prehrávala som 1:4, no podarilo sa mi to otočiť a je to skvelý pocit.

Ďakujem všetkým za podporu. Určite mi pomohlo zatiahnutie strechy, aj keď to bola pre mňa nová skúsenosť.

Jessica hrala dobre v druhom sete a tlačila ma. Snažím sa však hrať naplno v každom geme a teraz tomu nemôžem uveriť," uviedla Vondroušová v pozápasovom rozhovore.