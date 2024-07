Krejčíková pokračuje v parádnej jazde. Na Wimbledone si prvýkrát zahrá semifinále

LONDÝN. Česká tenistka Barbora Krejčíková premiérovo postúpila do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V stredajšom štvrťfinále zdolala Jelenu Ostapenkovú z Lotyšska 6:4, 7:6 (4).

Ostapenková sa v druhom dejstve dostala do vedenia 4:1. Krejčíková však potom vyhrala nasledujúce štyri hry, no nedokázala dopodávať. Napokon rozhodol tajbrejk, v ktorom mala navrch česká tenistka.

"Nemám slov. Povedala som si, že do toho dám všetko, čo vo mne je a som naozaj šťastná, že sa mi to podarilo. Je to neuveriteľný okamih, ktorý práve teraz zažívam vo svojej tenisovej kariére," uviedla 28-ročná Krejčíková.

"Mám za sebou ťažké obdobie, bola som zranená a nedarilo sa mi. Bolo veľa pochybností, ale veľmi sa chcem poďakovať svojmu tímu, ktorý mi pomohol. Som šťastná, že som sa nevzdala a teraz som v semifinále."

Rybakinová síce hneď v úvode prišla o podanie, no v ďalšom geme súperku rebrejkla. Rozhodujúci moment prvého setu prišiel za stavu 4:3 pre Kazašku, ktorá Svitolinovej opäť zobrala servis a pri svojom podaní využila druhý setbal.

Štvrtá nasadená získala brejk počas prvej hry druhého dejstva a dostala sa rýchlo do náskoku 2:0. V siedmom geme opäť uspela na servise Ukrajinky a dotiahla zápas do víťazného konca, keď duel ukončila esom.