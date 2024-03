Kričal na rozhodcu. Rubľov stratil v zápase nervy a bol diskvalifikovaný

Ďalší úradník, ktorý hovoril po rusky, potom konfrontoval Rubleva a vyzeralo to, že ho obvinil, že nadával čiarovému rozhodcovi v ruštine, čo svetová päťka rázne poprela.

Zmätenému Bublikovi, ktorý sa po prehratom sete dostal späť do vedenia 6:7(4) 7:6(5) 6:5, bolo priznané víťazstvo napriek tomu, že povedal, že by rád pokračoval v zápase.

Bolo tam veľa divákov a mohli sme proti sebe odohrať jeden z najväčších zápasov. Škoda, že sa to skončilo takto. Želám Andrejovi, aby sa čo najskôr vrátil na správnu cestu," povedal Bublik po zápase.

Nie je toho veľa, čo by sa dalo povedať. Pri všetkej úcte, bol to skvelý zápas a obaja sme si zaslúžili vyhrať.

"Veľmi pochybujem, že Andrej povedal niečo šialené. On nie je takýto typ človeka. Ale asi také sú pravidlá. Takto to urobili, jednoducho postupujú podľa procedúry.

Predtým bol Rubľov v prvom sete bod od skorého brejku, ale rozzúril sa na rozhodcovské rozhodnutie a dovolil Bublikovi vrátiť úder a vybudovať si náskok 3:0. Potom sa upokojil a v tajbrejku sa prepracoval k víťazstvu v sete.

Po vyrovnaní po napínavom druhom sete Bublik rozbil svoju raketu a dostal porušenie kódexu za nadávky po tom, čo bol na začiatku ďalšieho setu prerušený a kričal na rozhodcu.

To všetko však bledlo v porovnaní so scénami na konci zápasu, keď Rubľov musel ľutovať premárnenú šancu dostať sa v Dubaji do finále tretí rok po sebe.