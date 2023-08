Azarenková stratila nervy. Toto je jediný šport, v ktorom neviete, kedy budete hrať

"Toto je jediný šport na svete, v ktorom neviete, kedy budete hrať. Včera bolo jedenásť hodín večer a ja som nevedela, kedy budem hrať. To je neprijateľné v akejkoľvek forme," prezradila Azarenková po úvodnom zápase v Cincinnati.

BRATISLAVA. Viktória Azarenková začala tohtoročné turné v Cincinnati víťazstvom nad Barborou Krejčíkovou. Češku zdolala 6:3, 7:5 a postúpila do druhého kola. Hneď na druhý deň mala naplánovaný zápas. Bieloruska však pred polnocou nevedela, v akom čase má hrať svoj druhý zápas.

Naopak, premožiteľka kazašskej tenistky a neskoršia finalistka v Montreale Liudmila Samsonová musela odohrať dva zápasy v jeden deň. Po semifinálovom víťazstve nad Rybakinovou mala iba tri hodiny na to, aby sa pripravila na najväčšie finále kariéry.

"Je to neprofesionálne. Dúfam, že sa to stalo naposledy. Viac sa k tomu nemôžem vyjadriť pre WTA, ale dúfam, že sa niečo zmení. Manažment je slabý. Zaspala som o piatej ráno," komentovala situáciu Rybakinová.

"Úplne som stratila nervy, pretože v hráčskej rade tvrdo pracujeme a cítila som sa frustrovaná. Mala som pocit, že nemôžem nič zmeniť. Naopak, vynaložila som na to veľa času a úsilia. Snažím sa byť rozumná, robiť kompromisy a vytvárať nápady. Pohybujeme sa najpomalším tempom, aby sme veci dotiahli do konca. Na niektorých veciach sa pracuje v zákulisí, ale je čas urobiť niečo konkrétne."

"Je naozaj zvláštne, že sa o nás organizátori nestarajú a neupravia program tak, aby sme nemuseli hrať dva zápasy v jeden deň. Žiadala som viac času, ale povedali, že to nie je možné. Nemala som dostatok času na regeneráciu. Len oblepovanie tela po semifinále mi zabralo hodinu," povedala Samsonová.

Práve táto situácia do veľkej miery zavinila prehru 1:6 a 0:6 vo finále. Navyše, po presune do Cincinnati nemala Samsonová veľa času na regeneráciu a s Češkou Lindou Noskovou prehrala už v prvom kole.

"Je jasné, že počasie je nepredvídateľný faktor. Mali by sme však viac myslieť na zdravie športovcov. Hráme a cestujeme každý týždeň. Je to intenzívne. Nemôžete si vziať ani dva dni voľna. Bolo by fajn, keby sa v budúcnosti viac myslelo na samotných hráčov," zastala sa ruskej tenistky Iga Swiateková.