Gauffová bude viesť americký tím na OH, vo štvorhre bude hrať s dvojkou

NEW YORK. Šampiónka US Open Coco Gauffová sa tento rok predstaví na olympijských hrách, keď bola zaradená do amerického tenisového tímu, ktorý sa chystá do Paríža a v ktorom je šesť prvých olympionikov, uviedla vo štvrtok USTA.

Svetovú dvojku Gauffovú, ktorá nemohla súťažiť na olympijských hrách v Tokiu po pozitívnom teste na COVID-19, doplnia v americkom ženskom tíme pre dvojhru Jessica Pegulová, Danielle Collinsová a Emma Navarrová.

Gauffová, ktorá tento rok získala svoj prvý titul vo štvorhre na Roland Garros - dejisku olympijských tenisových súťaží - bude vo štvorhre spolupracovať s Pegulovou, zatiaľ čo Collinsová vytvorí pár s Desirae Krawczykovou.