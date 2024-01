Zmena vo vedení WTA? Steve Simon (ne)odišiel oknom a vrátil sa dverami

Nebola to zmena len na oko? Ako tenká bola hranica jeho úspechu a neúspechu? Bude sa "postsimonovská" WTA prezentovať inak?

Steve Simon sa značne podieľal na tom, že obraz ženského tenisu utrpel behom uplynulej sezóny ako nikdy. Zlatým klincom do rakvy bol Turnaj majsteriek v Cancune.

BRATISLAVA. Nový začiatok? Nemyslím teraz štart sezóny 2024. Pre WTA by mohlo ísť aj o nový začiatok jej prezentovania.

Ženský tenis pôjde predsa len do nového roku iný, než šiel do toho starého. Aspoň takto začal situáciu prezentovať celý mediálny svet.

Ak chcete nové vedenie, je totiž potrebná jedna vec, mať kým nahradiť to staré. Chybička sa vloudila, ale to sa stáva, žiadny učený z neba nespadol.

Pokiaľ vám to nepríde dostatočne ironické, starať sa bude o hájenie integrity, stratégii a záujmy hráčok. Stále málo? Nový výkonný riaditeľ/riaditeľka sa mu budú spovedať.

Schovanie neporiadku pod posteľ neznamená automaticky, že ste upratali. Presne takto sa rozhodla WTA vyriešiť situáciu so Steveom Simonom, alebo možno Steve sám so sebou.

"Je skvelý poslucháč a myslí v najlepšom na naše záujmy," povedala vtedy svetová jednotka Serena Williamsová. Potom, čo sa dialo na jeseň, by sa tomu nechcelo ani veriť.

Podčiarknuté sčítané, Steve Simon bude stále rovnako vplyvný, možno dokonca vplyvnejší, len sa schová do skrine a blato budeme hádzať na inú obeť.

Bol oslavovaný, bol hrdinom. O dva roky neskôr ako by na všetko zabudol, potreba zachrániť finančne WTA prekonala akúkoľvek morálnu rovinu.

Mnohokrát si však dotyční za neúspech môžu sami. Rovnako tomu bolo aj u Stevea Simona. V roku 2021, hoci ho nikto nepodporil a vedel, že WTA môže dostať do ťažkej situácie, zvolil morálne hodnoty pred peniazmi a po kauze Peng Shuai zaviedol bojkot turnajov v Číne.

Typickou ľudskou vlastnosťou je na všetko dobre zabudnúť, ak sa náhodou niečo nepodarí. Čo bolo, bolo, už to nie je dôležité. Zaujíma nás, čo je teraz a tu.

No možno nebolo potrebné asociáciu zachrániť, ale vedel, že do budúcna ju môže ešte viac ohroziť. Radšej tak zbabelo ukončil balansovanie na tenkom lane a nechal sypať čínske peniaze opäť do kasičky.

Začiatok jeho konca spôsobil jeho hviezdny okamih. Urobil chybu na začiatku, alebo na konci? Na keby sa nehrá, ale jeho veľké činy majú veľké následky a on sa jednoducho vzdal a prestal bojovať za svoj názor.