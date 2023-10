Úvod vôbec nezachytil. Klein sa však postavil na nohy a doma si zahrá štvrťfinále

BRATISLAVA. Slovenský tenista Lukáš Klein sa prebojoval do štvrťfinále dvojhry na bratislavskom challengeri Peugeot Slovak Open.

Fín sa začal trápiť na servise a stratil ho aj na začiatku druhého dejstva. Klein uspel aj v druhom vzájomnom stretnutí, za stavu 5:4 premenil pri vlastnom servise hneď prvý mečbal.

"Som rád, že sa mi podarilo vyhrať aj s úrovňou, ktorú som predvádzal. Bolo pre mňa dôležité, že som sa vrátil späť do hry po troška nepodarenom úvode. Pomohlo mi, že som ho brejkol v siedmom geme prvého setu. Teší ma hra, ktorú predvádzam. Aj keď to bolo na dve sety, nebolo to jednoduché. Uvidíme, čo bude ďalej," uviedol Klein po postupe.

Medzi najlepšiu osmičku sa dostal aj Američan Maxime Cressy. Siedmy nasadený hráč zdolal v druhom kole Mattea Martineaua z Francúzska v dvoch setoch 7:6 (4), 6:3.

V boji o semifinále nastúpi proti krajanovi Martinovi Dammovi, ktorý zvíťazil nad severomacedónskym reprezentantom Kalinom Ivanovským 6:3, 6:4.