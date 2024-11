Billie Jean King Cup: Slovenky čaká v semifinále marketingová hviezda, čo už len bliká

"Pred začiatkom turnaja sme boli v pozícii outsidera, no už sme dokázali zdolať dve tenisové veľmoci. Za tie roky dievčatá pochopili, že rebríčky v tejto súťaži nikdy nerozhodovali. Bolo to o výkonoch na kurte.

Baby milujú tieto zápasy, bojujú jedna za druhú. Boli sme sklamaní z formátu súťaže, je to vabank, no podarilo sa nám dvakrát prekvapiť. Pokúsime sa o to aj tretíkrát. Sebavedomie nám rastie. Robíme veľké meno našej krajine a verím, že to nie je ešte koniec," citovala Liptáka webová stránka Slovenského tenisového zväzu.

Hrunčáková za Slovensko 13:3

Kým o víťazstve 2:1 nad USA rozhodla až napínavá štvorhra, proti Austrálii bolo hotovo už po dvojhrách, do ktorých Lipták nasadil Viktóriu Hrunčákovú a Rebeccu Šramkovú. Nomináciu na zápas oznamuje kapitán najneskôr hodinu pred začiatkom.

Video: Rebecca Šramková pred semifinále proti Veľkej Británii