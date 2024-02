Skupinová fáza Davis Cupu na Slovensku? Molčan: Bola by to bomba

BRATISLAVA. Slovenskí tenisti Alex Molčan s Lukášom Kleinom by privítali, keby v septembri v skupinovej fáze finálového turnaja Davisovho pohára mohli hrať doma. Slovenský tenisový zväz podľa slov jeho prezidenta Miloslava Mečířa zvažuje, že sa bude uchádzať o usporiadanie jednej zo štyroch skupín. Tóth: Kurhajec odviedol fantastickú prácu "Bola by to bomba. Možno by tam bol väčší stres, no pre nás i pre slovenských tenisových fanúšikov by to bol obrovský zážitok," uviedol najlepší slovenský singlista.

Aj Lukáša Kleina by potešilo, keby v septembri mohol hrať proti elitným svetovým tímom v NTC aréne. "Bolo by skvelé dotiahnuť finálovú skupinu na Slovensko, ešte viac by nás to motivovalo." V Srbsku dosiahol slovenský daviscupový tím jedno z najcennejších víťazstiev. Kapitán Tibor Tóth deň pred žrebom ochorel a v Kraljeve nemohol sedieť na lavičke. O to intenzívnejšie to prežíval v hotelovej izbe.

"Ľubo Kurhajec ma výborne zastúpil, odviedol fantastickú prácu. Bolo to pre mňa ťažké. Keď človek pozerá zápas v televízii, cíti sa bezradný. Sú to väčšie nervy," zdôraznil Tóth. Kurhajec prišiel o fúzy Postup medzi 16 najlepších tímov sveta považuje za veľký úspech. "My sme za týmto výsledkom išli veľmi dlho. Hráči s celým realizačným tímom vynaložili veľké množstvo energie. Chalani dávajú Davis Cupu 150 percent. Súperov v skupinovej fáze si už moc nenavyberáme. Ak by sme hrali doma, to by bola veľká vec, splnil by sa mi sen."