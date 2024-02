Výsledok, ktorý čakal iba málokto. Slováci poľahky zdolali favorita

Miloslav Mečíř, prezident Slovenského tenisového zväzu (STZ): "Je to vynikajúce a chlapci nám všetkým urobili radosť. Pred zápasmi sme tomu až tak veľmi neverili, no, samozrejme, je to teraz o to príjemnejšie. Myslím si, že takýchto zápasov bolo viac. Niekedy sú sklamania, keď ideme do toho my ako favoriti.

Je to veľká radosť, keď sa postúpi. Myslím si, že aj tie výkony, ktoré predviedli chlapci, boli výborné. Nečakali sme, že sa rozhodne už po štvorhre. Niečo podobné som zažil, keď sme boli v Juhoafrickej republike. Tiež sme čakali, že na tráve asi prehráme. Je to veľmi príjemné prekvapenie. Vyzdvihol by som však opäť výkony našich tenistov, lebo Lukáš Klein aj Alex Molčan hrali proti rebríčkovo vyššie postaveným hráčom a hrali výborne v oboch zápasoch.

Dnes to vo štvorhre vyzeralo vyrovnane, tak 50 na 50, ale tým, že naši vyhrali tajbrejk v prvom sete, tak im narástli trochu krídla. Získali viac sebavedomia a je to príjemné a veľmi pekné. Veľmi sa z toho teším."