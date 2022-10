Halepová mala pozitívny test na doping. Vedomé užitie látky popiera

V A-vzorke odobratej na US Open jej našli stopy po zakázanej látke roxadustat (FG-4592). Jednotka pre tenisovú integritu (ITIA) jej v piatok pozastavila športovú činnosť.

Rumunka odmieta, že by vedome užila doping. "Dnes sa začína najťažší súboj môjho života: Zápas o pravdu. Vo veľmi nízkej koncentrácii som bola testovaná na roxadustat.

Je to najväčší šok môjho života. Po celú moju kariéru mi nikdy nenapadlo, že by som podvádzala. Je to proti mojim zásadám," napísala na twitter bývalý svetová jednotka.

Roxadustat je látka, ktorá stimuluje produkciu červených krviniek. Používa sa pri liečbe pacientov, ktorí majú problémy s obličkami.

Na tohtoročnom US Open bola Halepová siedma nasadená hráčka. Vypadla už v 1. kole dvojhry, keď nečakane prehrala s 20-ročnou Ukrajinkou Dariou Snigurovou.