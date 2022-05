Bude z Wimbledonu exhibícia? Hráči chcú riešiť zákaz hrania Rusov

"Je to na hráčskej asociácii a manažmente okruhu, aby vyriešili situáciu, či im nechajú body, či im vezmú len polovicu alebo to bude inak," hovoril srbský tenista krátko po rozhodnutí Wimbledonu.

Wimbledon totiž síce prijal svoje vlastné rozhodnutie, ale prerozdeľovanie bodov je plne v kompetencii ATP a WTA.

Nie sú známe detaily, či by to znamenalo, že by si hráči mohli body obhájiť o rok, alebo by o ne prišli úplne. Navyše, ide o návrh mužského okruhu ATP, žien by sa teda vôbec nedotkol, pokiaľ by sa ho nerozhodli vo WTA napodobniť.

Z Wimbledonu by však tento krok prakticky spravil exhibičný turnaj s vysokými odmenami. Práve grandslamy sú totiž najbohatšie bodovo odmeňované.