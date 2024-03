Športový dôchodok si Roger Federer užíva. Svoje deti do tenisu prinútil

„Bolo to tuším prvýkrát v živote, čo sme spolu boli hrať. Asi pred mesiacom alebo pred dvomi. A hrali sme na kurte vedľa našich detí, ktoré tam mali hodinu. Bola to zábava.

„Neláka ich to, ale dali sme ich naň. Prečo? Pretože v okruhu našich známych sú to jediné deti, ktoré nehrajú. Prirodzene, môj život je s tenisom spojený, no všetky ostatné deti ho hrajú a baví ich to. Takže preto som povedal dievčatám, ktoré doňho neboli na začiatku vôbec zamilované, že sa musia aspoň trochu naučiť hrať. Dnes hrajú všetky štyri deti,“ vysvetľuje Federer.

Federer ukončil svoju kariéru na Laver Cupe v roku 2022. Vopred vedel, že to bude jeho posledný súťažný zápas. Vo štvorhre nastúpil vtedy so svojim rivalom ale zároveň blízkym priateľom Rafaelom Nadalom.

Nakoniec na nakrúcanie privolil, pretože si uvedomil, že zo svojej kariéry nemá žiadny podobný materiál a chcel niektoré momenty zachovať pre svojich známych či pre deti.

„A potom prišiel Joe (Sabia – režisér) a vraví: ‚Hej, mám toľko záberov a je to neuveriteľné. Bola by škoda sa o to nepodeliť. Môžem ti ponúknuť hodinový dokument?‘ A ja na to: 'Dobre, samozrejme, ale to nie je podstatné. Ukáž mi to.‘ A je to veľmi emotívne, ťažko sa na to pozerá. Naposledy, keď som to pozeral, plakal som asi šesťkrát,“ opisuje Federer.

„Prečo som plakal? Bolo tam toľko momentov, v ktorých som prežíval utrpenie. Blížil sa koniec a bolo to krásne. Pre mňa to bolo aj emocionálne náročné. Som zvedavý ako to budú vnímať ľudia,“ doplnil.

Dokument by mal mať premiéru tento rok v júli a okrem Joa Sabiu na ňom pracuje aj Asif Kapadia, ktorý natočil dokumenty Senna (2010) a Diego Maradona (2019).

Prechod do športového dôchodku zvládol veľmi dobre. Vždy sa identifikoval nielen ako tenista ale aj ako manžel či rodič. Teraz vraví, že sa v prvom rade venuje rodine a deťom.