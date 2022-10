Prekoná zápis Cibulkovej? Jamrichovú nominácia prekvapila, najprv tomu neverila

"Pán kapitán Matej Lipták poslal môjmu trénerovi hlasovú správu, že by ma chcel mať v tíme. Potreboval do tímu ľaváčku a keď zobral do úvahy moje predchádzajúce výsledky, usúdil, že by som mohla spraviť babám sparinga a zahrať si s nimi.

Keď mi tréner tú hlasovku preposlal, najskôr som ani neverila, či to myslí vážne. Bolo to naozaj obrovské prekvapenie, no zároveň je to úžasná príležitosť.

Budem šťastná už vtedy, keď si s tímom budem môcť zatrénovať. Byť v reprezentačnom výbere je pre mňa skvelé a pevne verím, že sa to všetko stane skutočnosťou," uviedla Jamrichová v rozhovore pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.