Rok a pol nehrala tenis, aby dokončila školu. Víťazka US Open si berie voľno

NEW YORK. Senzačná víťazka tenisového US Open Emma Raducanuová by mohla dostať voľnú kartu na októbrový turnaj WTA v Indian Wells. Nie je si však istá, či sa na prestížnom podujatí v Kalifornii predstaví. Po náročnom programe si dopriala niekoľko dní odpočinku. Osemnásťročná Raducanuová sa stala prvou kvalifikantkou, ktorá získala grandslamový titul.

Po triumfe v New Yorku si plnila mediálne a spoločenské povinnosti, v utorok napríklad navštívila burzu na Wall Street. "Po US Open som tento týždeň úplne vypla od tenisu, potrebovala som to po siedmich intenzívnych týždňoch, ktoré sa však vyplatili. Potom sa hneď vrhnem naspäť do tréningu, chcem sa zlepšovať a teším sa na ďalšie turnaje.

Začiatkom budúceho týždňa sa opäť začnem pripravovať, no neviem, či budem hrať v Indian Wells, pred najbližším podujatím sa ešte určite vrátim do Londýna," povedala Raducanuová podľa portálu BBC.

Osemnásťročná Britka tvrdí, že práve fyzický aj mentálny oddych pred US Open bol dôležitým faktorom jej konečného úspechu na záverečnom grandslame sezóny. "Počas hlavnej fázy pandémie koronavírusu moji rodičia trvali na tom, aby som si dokončila školu. Tenis bol vtedy na vedľajšej koľaji. Pred júnovým vstupom na ženský okruh WTA som si teda dala 18-mesačnú pauzu," prezradila. "Veľmi mi to pomohlo. Prišla som na US Open oddýchnutá a každý zápas som tam hrala tak, ako keby mal byť môj posledný. Koncentrovala som sa len sama na seba a svoju súperku a vydržalo mi to celé tri týždne vrátane prvého v kvalifikácii," uviedla Emma Raducanová, cituje ju portál ORF aj BBC Sport.