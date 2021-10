Nestačila na ňu ani majsterka sveta Cibulková. Arabka píše tenisovú históriu

Pondelkový pohľad na rebríček bude mať aj historický nádych, Jabeurová bude vôbec prvá Arabka v najlepšej desiatke v histórii svetových ženských aj mužských renkingov. Pred turnajom v Indian Wells patrila 27-rodáčke z Ksar El Hellar 14. priečka.

"Top 10 je splnený sen, na ktorom som dlho a tvrdo pracovala. Tušila som, že na to mám a jedného dňa to príde. Teraz pôjde o to, aby som výkonmi dokázala, že si zaslúžim to miesto medzi najlepšími," skonštatovala Ons Jabeurová na oficiálnom webe Ženskej tenisovej asociácie.