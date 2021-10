Jabeurová v Indian Wells píše históriu. Stane sa najúspešnejšou Arabkou

INDIAN WELLS. Tunisanka Ons Jabeurová sa prebojovala do semifinále turnaja WTA v Indian Wells. Vo štvrťfinále zdolala Anett Kontaveitovú z Estónska 7:5, 6:3.

Zahrá si o postup do najväčšieho finále vo svojej kariére. No zároveň má už teraz istotu, že sa premiérovo prebojuje do najlepšej svetovej desiatky. Už teraz má istotu deviatej pozície.