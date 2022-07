Kyrgios opäť provokoval. Podľa expertov však finále môže byť bod zlomu

Dlho by sme museli hľadať v histórii finále niektorého z tenisových grandslamových turnajov, ktoré vzbudzovalo taký veľký záujem, ako práve to z Wimbledonu 2022.

Skúsený novinár Ben Rothenberg, ktorý dlho spolupracoval s New York Times, napríklad povedal, že síce už mediálne pokrýval viac ako štyridsať grandslamových turnajov, ale ešte si nepamätá, že by sa názory na niektorý z finálových zápasov tak veľmi medzi novinármi líšili.

Televízny expert Eurosport a bývalá svetová jednotka Mats Wilander sa tešil na to, že vo finále sa možno dočká podania zospodu. Že si ho ešte vo wimbledonskom finále nepamätá. A dočkal sa už v prvom sete.

"A pritom to väčšinou vôbec nebolo o tom, že by sa nevedeli zhodnúť, kto vyhrá. Netuším, čo očakávať, v mnohých smeroch," napísal na twitter.

Teraz sa Djokovič osamostatnil od Federera, ktorý toto poradie dlhé roky neohrozene viedol. Do roku 2018 získal 20 titulov. Po triumfe na Roland Garros 2020 ho v tomto počte dorovnal Nadal. Vlani po Wimbledone sa pridal Djokovič.

Djokovič vyhral už svoj 21. grandslamový titul. Do sezóny 2022 vstupovali Djokovič, Rafael Nadal a Roger Federer s dvadsiatimi.

Roger Federer je dlhodobo zranený, nehral od Wimbledonu 2021. A bude mať čoskoro 41 rokov. Je preto málo pravdepodobné, že ešte by pridal ďalší.

Nadal síce začal sezónu dvoma grandslamovými titulmi, z Wimbledonu sa však musel odhlásiť pre zranenie v oblasti brušných svalov.

Djokovič zas možno na grandslamový turnaj nastúpi najbližšie až takmer o rok. Stále totiž nie je jasné, či ako nezaočkovaný bude môcť hrať na US Open či na Australian Open. To by znamenalo, že najbližšie si zahrá až na Roland Garros 2023.

Kyrgios provokoval šiltovkou