Djokovič zvládol päťsetovú drámu, od míľnika ho delí jediné víťazstvo

Môže sa odpútať od Federera a Nadala

Zverev po zápase uznal veľkú kvalitu súpera a praje mu, aby po vyše polstoročí napodobnil zápis legendárneho Austrálčana.

"Radšej by som hral proti komukoľvek inému. Pre tenis by bolo skvelé, ak by to dotiahol do konca. Už si nikto nemyslel, že by niekto mohol zopakovať Laverov úspech. Verím, že sa to Novakovi podarí," citoval Zvereva portál ATP.