Kyrgios zvažuje koniec kariéry. Nebudem klamať, hovorí

Keď som na kurte, snažím sa zo seba vydať maximum. No nebudem vám klamať a tvrdiť, že budem hrať ešte štyri-päť rokov. To skrátka nie je pre mňa," povedal Kyrgios podľa agentúry AP.

Kyrgios má 26 rokov. Jeho najvyšším rebríčkovým umiestnením je 13. miesto. No mnoho expertov sa zhoduje, že ak by mal k tenisu iný prístup, mohol to dotiahnuť ešte vyššie. V kariére vyhral šesť titulov a momentálne sa nachádza v rebríčku ATP na 95. mieste.