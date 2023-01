Paul dosiahol životný úspech, jeho ďalším súperom môže byť Djokovič

MELBOURNE. Americký tenista Tommy Paul sa stal tretím semifinalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open.

V stredajšom štvrťfinále zdolal v Melbourne svojho krajana Bena Sheltona po setoch 7:6 (6), 6:3, 5:7, 6:4 a dosiahol životný úspech.

"Hrať prvý zápas v aréne Roda Lavera a postúpiť do semifinále Australian Open, to je ako sen. Som nadšený a teším sa na piatkový duel bez ohľadu na to, kto bude môj super. Chcem si to užiť. Dnes to bol ťažký zápas, v dôležitých momentoch ma podržalo podanie.