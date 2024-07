Musetti dosiahol životný triumf. Po päťsetovej bitke zabojuje o grandslamové finále

LONDÝN. Taliansky tenista Lorenzo Musetti postúpil do prvého singlového grandslamového semifinále.

"Pravdepodobne nemám slová. Musím si uvedomiť, čo som dosiahol. Ďakujem talianskym fanúšikom, ktorí ma povzbudzovali. Stále si zvykám hrať na takýchto veľkých kurtoch. Myslím si, že som odohral fantastický zápas. Som veľmi šťastný, že som sa dostal prvýkrát do semifinále.

V semifinále vyzve Djokoviča: "Asi lepšie pozná povrch a centrálny kurt. Je legendou, hlavne vo Wimbledone. V prechádzajúcich rokoch tu hral skvelo.

Očakávam veľký súboj. Bude to pre mňa jedna z najväčších výziev na okruhu. Pokúsim sa predviesť čo najlepší výkon, dám do toho všetko a uvidíme, ako to dopadne."