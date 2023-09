Grécko v súboji proti Slovensku povedie svetová sedmička, Molčan má menšie zdravotné problémy

Okrem finalistu tohtoročného Australian Open by sa v gréckom výbere mali predstaviť Stefanos Sakellaridis, Alexandros Skorilas, Michail Pervolarakis a Petros Tsitsipas.

Ďalší hráči sú na turnaji v Istanbule. V sobotu odletia priamo do Atén a v nedeľu začneme so spoločnou prípravou v dejisku zápasu," uviedol.

"Alex Molčan má ľahšiu črevnú virózu, no nemalo by to byť nič vážne a tento týždeň by sa mal pripravovať na harde.

Podľa šéfa slovenskej lavičky pôjdu jeho zverenci do každého zápasu s cieľom zvíťaziť.

"Bolo by skvelé, keby sa niektorému z chalanov podarilo prekvapiť a zabodovať aj vo dvojhre proti Stefanosovi Tsitsipasovi.

Je to veľmi kvalitný hráč, no momentálne nemá až takú formu, čo sa ukázalo aj na US Open, kde vypadol s kvalifikantom.

Dokáže vyvinúť silný tlak z forhendu, ak však nie je vo svojej koži, vie vyprodukovať veľa nevynútených chýb," zdôraznil Tóth, ktorý priznal, že ani slovenskí tenisti nie sú v ideálnej forme:

Búrlivé prostredie v Aténach

"Výsledky slovenskej mužskej zložky v tejto sezóne nie sú najlepšie. Alexa trápili zranenia, no v uplynulých dvoch mesiacoch to bolo z jeho strany lepšie a na US Open odohral veľmi dobrý zápas s Grigorom Dimitrovom.

Aj keď nevyužil vedenie 2:0 na sety a tri mečbaly, pôsobil na dvorci uvoľnenejšie a predvádzal lepší tenis ako počas antukovej časti sezóny.

Noro Gombos aj vinou choroby klesol v rebríčku, no má daviscupové skúsenosti a vždy vydá zo seba všetko.

Jazýčkom na váhach môže byť štvorhra, bratia Tsitsipasovci majú svoju kvalitu a získať tento bod nebude jednoduché."