Kapitán Lipták: Výnimočný moment pre našu krajinu. Moje dievčatá budú teraz legendy

Slovenské tenistky si prekliesnili cestu do finále cez tímy USA, Austrálie a Veľkej Británie, pričom vo všetkých troch prípadoch boli súperky vysoké favoritky podľa rebríčkového postavenia ich hráčok.

"Stojíme jeden krok pred najväčším úspechom pre toto družstvo, lebo pred 22 rokmi celkový triumf vybojovali iné hráčky. Užívame si to, ale vo finále chceme byť pripravení."

"Výnimočný moment pre našu krajinu, pre naše hráčky aj tenis na Slovensku. Je to už toľko rokov, čo sme vyhrali túto súťaž. A dosiaľ je to jedinýkrát, čo sme v nej triumfovali," skonštatoval kapitán Matej Lipták na oficiálnom webe podujatia billiejeankingcup.com a pokračoval:

Lipták mal vtedy v tíme skvelé singlistky Danielu Hantuchovú a Dominiku Cibulkovú, ale nestačilo to. Súčasný tím v Málage nemá hviezdu svetového tenisu, ale má Rebeccu Šramkovú, ktorá v posledných dvoch mesiacoch predvádza životný tenis a tiež má vyrovnaný deblový pár Viktória Hrunčáková, Tereza Mihalíková.

V roku 2013 boli Slovenky pod jeho vedením blízko postupu do finále, ale v Moskve prehrali s domácimi Ruskami 2:3, hoci viedli 2:0.

Šramková dosiaľ vyhrala všetky tri svoje dvojhry na finálovom turnaji a deblistky tiež uspeli v oboch zápasoch, keďže proti Austrálii sa štvorhra nemusela hrať.

"Všetky moje dievčatá budú teraz legendy. Ak sa to aj vo finále nepodarí, už teraz je to výnimočný moment pre nich aj celé Slovensko. Na to však nemyslíme, chceme vyhrať aj ten posledný zápas," dodal Lipták.