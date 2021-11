Tenista nahneval zväz. Za ničnerobenie si pýtal peniaze ako za celú sezónu

Samotný Rosol situáciu odmietol komentovať, povedal, že je viazaný mlčanlivosťou a preto sa k celej veci nevyjadril.

"Chlapec to poňal tak, že si vynúti od našich mladých hráčov, aby tímová dvojka Tomáš Macháč dostal nejakých 60-tisíc, ale on, ktorý by v Innsbrucku mohol nastúpiť tak nanajvýš do električky a nie na kurt, chcel mať 81-tisíc," hovoril pre Hospodářské noviny prezident Českého tenisového zväzu Ivo Kaderka.

"Nikdy som v tímovej súťaži nič absurdnejšie nevidel, aby si tretí náhradník pýtal dva milióny český korún za týždeň ničnerobenia," hneval sa Kaderka.

Český tenista je pritom už dlhšiu dobu v hernej kríze. V tejto sezóne neodohral na hlavnom okruhu dokonca ani jeden zápas. Chodil na challengerové turnaje alebo vypadol v kvalifikáciách.

Dokopy za celú sezónu zarobil cez 93-tisíc dolárov. To je približne v prepočte na eurá suma, ktorú chcel za daviscupový týždeň, počas ktorého by si s najväčšou pravdepodobnosťou ani nezahral.