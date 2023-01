Tenistom už nebudú plniť vrecká peniazmi. Investori Davis Cup vrátili

BRATISLAVA. V prvom rade to bola záchranná akcia. Ale veľa hráčov aj legiend to vnímalo ako revolúciu. Len opačného rázu.

ITF oznámila, že sa dohodla na ukončení zmluvy. Davisov pohár sa vráti späť pod tenisovú federáciu.

ITF uviedla, že pracuje na zabezpečení financovania súťaže.

Slušné peniaze za málo muziky

Vyššie odmeny si účastníci Davisovho pohára pochvaľovali. Prémie pre hráčov vzrástli práve vďaka zmluve s Kosmosom.

„Je to škoda, že nam už nebudú plniť vrecká peniazmi, ale asi to bola len otázka času, kedy to skončí. Dostávali sme slušne zaplatené za príliš málo muziky,“ cituje BBC britského hráča Dana Evansa.

Najviac kritiky priniesla zmena formátu súťaže.