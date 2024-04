Sinner má veľké plány. Chce uspieť aj na povrchu, ktorý nie je jeho doménou

Svetová dvojka vstupuje do antukovej časti na turnaji ATP v Monte Carle.

Minulý rok sa mi tu hralo dobre, ale potom to bolo horšie, takže uvidíme,“ vyhlásil 22-ročný Sinner, ktorý sa vďaka nedávnemu triumfu na podujatí Masters v Miami dostal na druhé miesto v rebríčku ATP pred Carlosa Alcaraza.

„Bude to ťažké, pretože je to povrch, na ktorom mávam zvyčajne problémy. Na tvrdých kurtoch sa cítim lepšie, čo neznamená, že by som na antuke nebol dobrý.

Na začiatku antukovej sezóny nie sú moje očakávania vysoké. Monte Carlo beriem ako tréningový týždeň. Dúfam, že odohrám viac ako jeden zápas,“ podotkol.