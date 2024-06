ONLINE: Iga Swiateková - Jasmine Paoliniová dnes, Roland Garros 2024 LIVE (finále)

Jasmine Paoliniová

To postup Paoliniové do finále je mnohem překvapivější. Světová patnáctka a současná italská jednička je první Italkou ve finále Roland Garros od roku 2012, kdy Sara Erraniová prohrála s Marií Šarapovovou. Paoliniová se může stát první italskou grandslamovou šampionkou od US Open 2017, kdy Flavia Pennettaová v ryze italském souboji porazila Robertu Vinciovou.



Celkově jízda Paoliniové podtrhuje, že Itálie zažívá skvělé French Open. Janik Sinner bude totiž v pondělí první italskou mužskou jedničkou v historii, Bolelli s Vavassorim postoupili do finále debla a Erraniová s Paoliniovou došly ve čtyřhře do semifinále.



Přitom až do Paříže si Paoliniová nikdy na grandslamu nezahrála ani čtvrtfinále, ve francouzské metropoli se nikdy neobjevila ani ve druhém týdnu. Letos se ale blýskla zejména překvapivou výhrou ve čtvrtfinále proti Kazašce Rybakinové, kdy vedla 6:2, 4:3, 40:15, přesto si soupeřka vynutila třetí sadu. Tu ale Paoliniová zvládla poměrem 6:4. V semifinále pak přehrála sedmnáctiletou Rusku Andrejevovou 6:3, 6:1. Ani jednou nepřišla o servis a již před startem finále je jasné, že po Roland Garros bude poprvé v životě v první desítce žebříčku WTA.