Cenná výhra z Atén. Tri dôvody, prečo slovenskí tenisti zdolali rodinný tím Tsitsipasovcov

ATÉNY. Slovenskí tenisti si v slnečných a veterných Aténach vybojovali šancu zahrať si o rok na finálovom turnaji Davisovho pohára. Na to však ešte musia zdolať jedného súpera.

Už po vyžrebovaní súpera, bolo jasné, že proti Grécku bude kľúčová štvorhra. A v slovenskom tíme prichádza momentálne do úvahy len jediná konkurencieschopná deblová dvojica - Lukáš Klein s Igorom Zelenayom.

Tsitsipas však zlepšil hru, nútil Kleina do dlhších výmen a tým z neho vysával dôležitú energiu. Uplatnil skúsenosti a vynútil si tretí set.

Urobíme všetko pre to, aby sme ho dostali do takého stavu, aby mohol hrať nedeľňajšiu štvorhru. Nad krízovým scenárom zatiaľ nerozmýšľame,“ hovoril Tóth po sobotňajšej druhej dvojhre.

„Nemalo zmysel zostávať tam v takom stave. Vedeli sme, že Lukáša potrebujeme do štvorhry a ak by zostal na dvorci dlhšie, mohol si ešte viac ublížiť.

Podľa očakávania nahradil v gréckej nominácii pôvodne nominovaného Michaila Pervoralakisa hviezdny Stefanos Tsitsipas. V slovenských farbách vybehli na dvorec Klein so Zelenayom.

Aj jeho práca priniesla ovocie. Hodinu pred štvorhrou mohli tímy zmeniť nomináciu. Jeden tím tak urobil, ale neboli to Slováci.

„Bolo to ešte v časoch Karola Kučeru, Dominika Hrbatého a Jana Krošláka. No vtedy sa hralo ešte na tri víťazné sety a tri dni. Pamätám si päťsetové päťhodinové zápasy v Brazílii, kde bolo ešte väčšie teplo ako tu v Aténach,“ priblížil skúsený lekár.

Čo to znamená rozmenené na drobné? Keďže nablízku nebola posilňovňa, išli spolu s ním pešo až do hotela, absolvoval ľahké cvičenie na nohy, strečing a dali mu ľahkú masáž, časť stravy dostal už hneď po zápase v šatni a zvyšok v hoteli.

Bez profesionálnej a rýchlej starostlivosti členov tímu o Kleina by sa to pravdepodobne nepodarilo.

„Kŕče som dostal len zo stresu a z enormného chcenia. Keby to bolo z únavy, tak by som pravdepodobne na druhý deň nezvládol nastúpil na štvorhru. Veľmi som chcel nad Tsitsipasom vyhrať, cítil som, že sa to dá.

Nechýbalo veľa, ale bohužiaľ to nevyšlo,“ vysvetľoval Klein, ktorý sa za necelých 24 hodín zmenil zo smoliara na jedného z hrdinov duelu proti Grécku.

Lekár výpravy tvrdil, že dali Kleina do takého stavu, aby zvládol aj prípadný rozhodujúci piaty zápas. Pravda je však taká, že po trojsetovej štvorhre sa tím rozhodol, že na poslednú dvojhru nastúpi Norbert Gombos.

2. Taktický výkon Molčana

Klein si ďalší zápas v nevšednom tenisovom prostredí neužil. Za to však mohol radostne gratulovať Alexovi Molčanovi k životnému víťazstvu nad Stefanosom Tsitsipasom, ktorým rozhodol, že Slovensko zdolalo Grécko 3:1.