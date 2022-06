Niekdajšia finalistka nepríde na Wimbledon. Nedáva jej to zmysel

Dôvodom je, že na treťom grandslamovom turnaji sezóny sa nebudú udeľovať body do rebríčka WTA.

Kanaďanka momentálne nemá žiadne postavenie v rebríčku WTA, nehrala totiž od marca 2021, keď podstúpila operáciu ramena.

Na turnaji by sa však mohla predstaviť na základe tzv. chráneného renkingu, ktoré hráčkam po zranení umožňuje využívať rebríčkové postavenie, aké mali pred zranením. Avizovala však, že by túto možnosť chcela využiť na US Open a Australian Open.