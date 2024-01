Nehrala od apríla a podstúpila tri operácie. Raducanuová sa teraz cíti ako znovuzrodená

Raducanuová absentuje na súťažných kurtoch od apríla. Odvtedy podstúpila tri operácie a v rebríčku WTA klesla až do tretej stovky. V celom roku 2023 odohrala Raducanuová iba deväť zápasov.

Víťazka US Open z roku 2021 dostala voľnú kartu od organizátorov turnaja WTA v novozélandskom Aucklande a jej prvou súperkou po niekoľkomesačnej pauze zavinenej zdravotnými patáliami bude Rumunka Elena Gabriela Ruseová.

WELLINGTON. Britská tenistka Emma Raducanuová pred vstupom do novej sezóny tvrdí, že sa cíti ako „znovuzrodená“.

„Vedela som, že je to nevyhnutné, ak chcem problém odstrániť. Teraz sa cítim omnoho lepšie, som silnejšia. Cítim sa zdatnejšia, pozitívnejšia a sviežejšia, takže na tento rok sa veľmi teším,“ poznamenala Raducanuová.

Tie však neustupovali, v apríli to definitívne vzdala a rozhodla sa chirurgicky riešiť zdravotné problémy.

„Cítim sa istým spôsobom ako znovuzrodená, cítim sa sviežo. Cítim sa pripravená, šťastná a vzrušená. Dva roky po triumfe na US Open som možno žila s ťarchou na pleciach, ale teraz sa cítim úplne sviežo,“ opísala svoje pocity po vynútenej súťažnej prestávke.

Keďže mladá Britka chýbala na okruhu viac ako šesť mesiacov, má právo využiť chránenú 103. pozíciu v hodnotení WTA.

Ani to jej však aktuálne nestačí na to, aby sa dostala do hlavnej súťaže na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne.

Čaká ju tak boj v kvalifikácii, môže však dostať aj voľnú kartu od organizátorov. Kvalifikácii sa vyhne aj vtedy, ak sa z turnaja odhlási viacero jeho účastníčok.