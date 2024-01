V prvom kole Australian Open končí trinástka turnaja, Krejčíková musela otáčať zápas

MELBOURNE. Česká tenistka Barbora Krejčíková sa prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne.

V úvodnom kole zdolala v pozícii nasadenej deviatky Japonku Mai Hontamovú po trojsetovom boji 2:6, 6:4, 6:3.

"Bol to ťažký zápas. Na začiatku sa mi príliš nedarilo, ale stále som verila, že sa to zlepší. Prvé kolá na grandslamoch bývajú vždy náročné. Nevzdávala som sa ani za nepriaznivého stavu a som rada, že som to napokon zvládla," citoval slová šampiónky Roland Garros z roku 2021 portál idnes.cz.