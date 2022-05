Medvedev sa vracia k súťaženiu. Vojna ho znepokojuje

Pod vplyvom vojny väčšina športovcov a tímov z Ruska chýba na medzinárodných podujatiach, no v tenise mohli ruskí hráči pokračovať ako jednotlivci, ktorí nereprezentujú svoju vlasť.

Organizátori spomenutého Wimbledonu však zašli ďalej a s podporou britskej vlády zakázali Rusom štart na turnaji. Všetci, vrátane Medvedeva, sa na turnaj dostanú iba v prípade, ak sa do konca júna situácia výrazne zmení.

"Ak by som tam mohol hrať, bol by som šťastný. Milujem ten turnaj," povedal víťaz vlaňajšieho US Open v New Yorku.