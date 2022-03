Vstupné bude zadarmo. Bratislavský challenger si udržal atraktívny termín

BRATISLAVA. Bratislavský mužský challengerový turnaj sa bude konať aj v aktuálnej sezóne. Kooperativa Bratislava Open 2022 sa odohrá od 6. do 12. júna.

Potom medzi rokmi 2015 až 2018 pokračoval v Poprade, aby sa nakoniec usadil od sezóny 2019 v Bratislave na kurtoch tenisového klubu Slovan. „Fungujeme už takmer 20 rokov, no jeden ročník (2020) sa nemohol konať pre pandémiu ochorenia covid-19.

Stankovič dúfa, že sa podujatia zúčastní celá slovenská mužská tenisová špička. „Je síce len marec, ale v Bratislave sa konal Davis Cup. Takže som niektorých našich tenistov oslovil a poprosil som ich, aby si termín zaradili do svojho zoznamu. Samozrejme, že pred turnajom si ich obídem ešte raz.“

Kooperativa Bratislava Open 2022 sa bude konať 6. až 12. júna a bude mať dotáciu 67.900 eur. Pre víťaza bude pripravených 90 ATP bodov, čo by mohlo prilákať aj hráčov z prvej svetovej stovky.

Po RG je to veľmi dobrý termín, keďže antukári hrajú ešte na tomto povrchu, lebo potom nasleduje trávnatá sezóna a Wimbledon. S Mariánom Vajdom sme tvrdo pracovali na tom, aby bol tento termín zachovaný, čo sa nám podarilo,“ konštatuje manažér.

„Diskutujeme spolu, ktorí hráči by sa mohli zúčastniť, aby sa zvýšila jeho kvalita a dali si Bratislavu do svojho kalendára. S Filipom som sa dohodol, že keď bude vo finále Roland Garros, tak sa prihlási tiež do debla. Iba vtedy príde,“ usmial sa Stankovič.

V júni by už nemali byť v platnosti žiadne obmedzenie pre divákov a ani hráčov, čo sa týka ochorenia covid-19. Vstupné bude zadarmo.

„Verím, že ľudia hladní po tenise si prídu pozrieť výborné zápasy. Je vždy dobré, ak domáci fanúšikovia môžu vidieť slovenského hráča v záverečných kolách. Všetci si želáme, aby to tak bolo. Budem našim chlapcom držať palce.

A aj keby sa to nepodarilo, napríklad náš minuloročný víťaz Tallon Griekspoor z Holandska je teraz 57. hráč sveta, čiže u nás sa hrajú vždy skvelé zápasy. Treba sa prísť pozrieť. Bolo by krásne, keby opäť prišiel hrať, ale ako člen Top 60 bude mať asi iné plány," dodal Stankovič.