V ženskej tenisovej asociácii asi nemajú mapu. Hráčky by potrebovali teleport

BRATISLAVA. Kalendár turnajov WTA ponúka bizarné predstavenie. Je to prežitok covidovej éry? Ak sa z tohto obdobia spamätali tenisti a rebríčky, tak určite nie kalendáre turnajov. U mužov sa situácia tento rok takmer stabilizovala návratom turnajov do Číny. Naopak, ženy až do začiatku septembra nevedeli, kde sa bude hrať Turnaj majsteriek. Bolo to pre ne pozitívne? Aké sú dôsledky zlého rozloženia turnajov?

Cesta okolo sveta Peking, Čeng-čou, Ču-chaj, Cancún a Sevilla. To nie je zoznam dovolenkových destinácií, ale posledných významných turnajov tenistiek v tomto kalendárnom roku.

Medzi záverom turnaja v Pekingu (8. októbra) a začiatkom Pohára Billie Jean Kingovej v Seville (6. novembra) nie je rozostup ani mesiac. Ak by niektorá z tenistiek chcela absolvovať všetky tieto turnaje, precestovala by vzdušnou čiarou vzdialenosť 24 a pol tisíc kilometrov, čo je viac ako polovica obvodu Zeme okolo rovníka. Kalendár WTA po US Open počíta s niekoľkými slabo ukotvenými turnajmi a tenistky si musia starostlivo vyberať, kde budú hrať.

Houston, máme problém! Houston, máme problém! Po náročnom US Open narazíme v kalendári na päťstovku a tisícku na americkom kontinente, a potom sa všetky hráčky presunú do Ázie. Áno, tak to videl Steve Simon, keď zostavoval kalendár na túto sezónu. Skutočnosť je však iná. Viaceré tenistky naznačili, že namiesto toho, aby hrali viac turnajov v Amerike a potom sa náročne presúvali, radšej využijú čas na regeneráciu a budú hrať na ázijskom kontinente. Na turnaji WTA 500 v San Diegu bolo ešte všetko v poriadku. V elitnej dvadsiatke sa nachádzalo osem najvyššie nasadených hráčok. Príjemne obsadená päťstovka nevyčnievala oproti iným podujatiam rovnakej úrovne. Po turnaji sa niektoré hráčky, ako napríklad víťazka Barbora Krejčíková, rozhodli pre voľno a presun na ázijskú tour. Na turnaji Masters v mexickej Guadalajare sa z elitnej dvadsiatky zúčastnilo len osem hráčok. Prvýkrát v histórii nedorazila ani jedna tenistka z elitnej šestky. Ak vás tieto čísla nepresvedčili o tom, že okruh WTA nikdy nezažil horší turnaj Masters, verte, že poslednou hráčkou, ktorá nemusela absolvovať kvalifikáciu, bola Kanaďanka Stacey Fungová, ktorá je vo svetovom rebríčku až na 232. mieste.

Naopak, v tom istom týždni sa hral prvý z čínskych turnajov v Kantone (WTA 250), kde najvyššie nasadenej kvalifikantke Viktoriji Golubicovej patrilo 107. miesto v rebríčku. Nemeňte to, čo funguje Pred covidom sa v rokoch 2014 až 2019 hrali na jeseň aj dva turnaje Masters. Wuhan a Peking nasledovali hneď po sebe dva a tri týždne po skončení US Open. To však dávalo zmysel, pretože celý okruh sa hneď po US Open presunul do Ázie a potom späť do Európy. Guadalajara a Peking nie sú identické, už len pre obrovskú vzdialenosť. Keď sa pozrieme na to, ako vznikol kalendár, môžeme uvažovať o jasnom strete myšlienok, keď sa snažíte zmiešať dve fungujúce veci. Po prvé, kalendár pred covidom a bojkotom turnajov v Číne pre kauzu zmiznutia Šuaj Pcheng. Po druhé, fungujúci kalendár po covide, ktorý v posledných rokoch tvorí viac európskych turnajov.

Kombinácia fungujúcej a fungujúcej veci vytvorila absolútne nefunkčné uchopenie záveru sezóny. Táto debata na seba nenechala dlho čakať, keďže tenistky čakali až do polovice septembra na jasné potvrdenie toho, kde vlastne budú hrať. Kto si počká, ten sa dočká Vedeli by si atléti, biatlonisti, cyklisti alebo hokejisti predstaviť, že by na začiatku sezóny nevedeli, kam pôjdu na majstrovstvá sveta? A čo v polovici sezóny? Dva mesiace pred štartom? Ako čakanie na Godota. Tak sa musela cítiť väčšina najlepších svetových tenistiek začiatkom septembra, kým sa dozvedeli, kde sa bude hrať Turnaj majsteriek. Je celkom zábavné bojovať o účasť na turnaji, o ktorom neviete, kde sa bude konať. Pred covidom to bolo takmer nemysliteľné, pretože tradične v decembri ste už vedeli, ako bude vyzerať celý kalendár na nasledujúci rok. "Čakanie je frustrujúce. Neviem, čo sa deje a prečo stále nevieme, kde budeme hrať. Priala by som si, aby sa rozhodlo čo najskôr. Chceli by sme vedieť, kde budeme hrať, a fanúšikovia by určite chceli vedieť, kam majú prísť, aby sme nemali prázdne štadióny," povedala v polovici augusta Ons Jabeurová.

Naozaj neskutočne dlhé čakanie sa skončilo. Tenistky budú hrať v mexickom Cancúne. Počujete správne, po odchode z Mexika do Ázie sa tam opäť vrátia, a potom prídu do Európy na Pohár Billie Jean Kingovej, ktorý je takmer nemožné stihnúť a pre tenistky je to pomerne nebezpečné zo zdravotného hľadiska. Predstavivosť vás dostane všade Nemusíte byť Albert Einstein, aby ste si spočítali dva a dva a videli, že najlepším riešením pre finále WTA je Čína alebo Európa. Namiesto toho sa potom o miesto uchádzajú krajiny ako Mexiko a Saudská Arábia. Takže zo štyroch možností máme krajinu, kde by sa turnaje nemali hrať vôbec, kým sa úplne nevyrieši prípad Šuaj Pcheng, krajinu, kde by sa ženské turnaje nemali hrať vôbec, pretože dlhodobo potláča práva žien, krajinu, kde sa hral Turnaj majsteriek, bol úspešný, ale je ďaleko od turnajov pred ním a po ňom, a kontinent, kde je množstvo možností, kde hrať, a ľudia by prišli všade. "WTA zvažovala množstvo konkurenčných ponúk prostredníctvom dôkladného procesu v úzkej spolupráci s Hráčskou radou WTA. Výber miesta konania sa zakladá na mnohých faktoroch vrátane logistiky hráčok, cestovnej dostupnosti, kapacity miesta konania a záväzku propagovať ženský tenis," zdôvodnilo výber Cancúnu vedenie WTA.

Pozitívne je, že peniaze neboli hlavným faktorom, inak by sa turnaj hral v Saudskej Arábii. Aj tak si však vedenie Ženskej tenisovej asociácie protirečí. Cestovná dostupnosť a logistika nebudú lepšie, ako keby sa hralo v Európe alebo Číne, kde sa navyše bude hrať WTA Elite Trophy (malý Turnaj majsteriek). Navyše to, že Turnaj majsteriek bol v Guadalajare úspešný (hoci v Európe by bol divácky záujem ešte väčší), neznamená, že v Cancúne, letovisku na karibskom pobreží, to bude rovnaké. Dejisko vo Fort Worth bolo touto skutočnosťou vlani nemilo prekvapené. Bez teleportu ani krok Ak sa človek učí na chybách, WTA sa z minulej sezóny nepoučila. Finále WTA sa vlani hralo na texaskej pôde vo Fort Worth a deň po finále sa začal Pohár Billie Jean Kingovej v Glasgowe. Ak vám kombinácia Cancún - Sevilla pripomína rovnaký problém, je to skutočne tak. Iga Swiateková sama spomenula, že išlo o chybu. "Táto situácia nie je bezpečná pre naše zdravie a môže spôsobiť zranenia," spomenula aktuálna svetová dvojka. Nie je prekvapenie, že ona sama túto kombináciu neabsolvovala.

Aj tento rok budú mať hráčky ako Swiateková, Gauffová, Pegulová či Vondroušová a Muchová, ktoré sa usilujú o postup na finále WTA, veľmi náročnú úlohu, aby tento krok zvládli. To isté platí vo štvorhre pre hráčky hráčky ako Storm Hunterová alebo český pár Krejčíková/Siniaková. "Hráčky teraz lietajú hore-dole. Z Guadalajary do Pekingu, potom opäť do Cancúnu a potom je na programe Sevilla. Tie rozloženia turnajov im dávajú riadne zabrať," povedal pre Sport.cz kapitán českého tímu Petr Pála. Češky chceli svoj úvodný zápas na finálovom turnaji Billie Jean Kingovej odložiť práve preto, že budú mať na Turnaji majsteriek pravdepodobne najpočetnejšie zastúpenie. To sa im nepodarilo, a tak necelé dva dni po skončení finále WTA odohrajú svoj úvodný duel v takmer 8-tisíc kilometrov vzdialenej Seville. Krejčíková by mohla mať najextrémnejší program. S najväčšou pravdepodobnosťou sa kvalifikuje na WTA Elite Trophy, o týždeň neskôr bude hrať finále WTA vo štvorhre v Mexiku a o ďalší týždeň neskôr turnaj Billie Jean Kingovej v Seville. Nepotrebuje ani 80 dní na cestu okolo sveta.