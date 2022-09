Bývalá svetová trojka prežíva ťažké obdobie, bez bolesti ani nevyjde po schodoch

Del Potro to v rebríčku ATP dotiahol na tretie miesto (13. august 2018, pozn.), no celkovo bude jeho kariéra spájaná s tým, že mohol dosiahnuť aj viac. Zabránili mu v tom zdravotné problémy.

BRATISLAVA. Argentínsky tenista Juan Martín del Potro v roku 2009 zdolal vo finále US Open Rogera Federera. Okrem toho získal ďalších 21 titulov a na olympijských hrách hneď dvakrát zarmútil Novaka Djokoviča.

Problémy mal najmä s pravým kolenom. Iba pre toto zranenie absolvoval štyri operácie. Okrem toho ho viackrát limitovali aj problémy so zápästím.

Rodák z mesta Tandil odohral v rokoch 2014 a 2015 dokopy len štrnásť zápasov, no následne sa dokázal vrátiť. V roku 2019 si však musel dať od tenisu ešte dlhšiu pauzu, ktorá trvala vyše dva a pol roka.

"Nedávno som išiel do Švajčiarska za ďalším doktorom. Začal som liečbu, ktorú mi odporúčali viacerí tenisti, ale zatiaľ nemám pozitívny výsledok.

Len si predstavte, aké to je po každej operácii a liečbe. Tú frustráciu, ktorú pociťujem, keď nič nefunguje. Často sám seba klamem a dúfam, že nová liečba mi pomôže. A keď sa to nepodarí, je to pre mňa tvrdá rana," cituje Argentínčana americká stanica Fox Sports.

Okrem toho Del Potro priznal, že môže iba kráčať a nie bežať. Dokonca nevyjde po schodoch bez toho, aby nepocítil bolesť a keď dlhšie šoféruje, musí zastaviť a dať si prestávku, aby si natiahol nohy.

"Toto je moja realita. Je to smutné a ťažké aj z psychickej stránky. Nedokážem akceptovať život bez tenisu. Bol som svetová trojka, no potom ma zradili kolená a dnes nemám nič," povedal del Potro.