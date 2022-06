Berrettini sa vrátil vo veľkom štýle, Murray prehral ďalšie finále

Pre Murrayho to bolo druhé finále v sezóne, no druhé neúspešné. Začiatkom roka si o titul zahral aj v Sydney, ale tam ho zdolal Rus Aslan Karacev.

Pre Berrettiniho to bol prvý turnaj od konca marca a svoju bilanciu na tráve vylepšil na 28 výhier a šesť prehier. Na Wimbledone, kde obhajuje finálovú účasť, bude patriť k favoritom.

"Je to neuveriteľné. Samozrejme, mojim cieľom bol zisk titulu, ale vedel som, že to bude veľmi, veľmi náročné. Nemyslím si, že som hral svoj najlepší tenis, ale o to viac som na seba hrdý, že som to zvládol," povedal Berrettini.