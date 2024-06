VIDEO: Murray odohral už tisíci zápas, pred domácimi fanúšikmi sa tešil z víťazstva

Bolo to zároveň Murrayho prvé víťazstvo na okruhu ATP od marcového turnaja v Miami. O svoj šiesty titul v Queen's sa usiluje napriek tomu, že na podujatí štartuje vďaka voľnej karte.

"Neuvedomil som si to, až mama mi povedala, že je to môj tisíci zápas na okruhu. Je to veľa zápasov a poriadne opotrebovanie tela. Nie je to ľahké, ale zvládam to," povedal Murray.

"Tento rok som toho príliš veľa nevyhral. Bola to náročná sezóna, ale urobil som dobre a napokon som to prekonal," pokračoval.

VIDEO: Zostrih zápasu Andy Murray - Alexei Popyrin