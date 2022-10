Molčan si vo štvrťfinále nezahrá, v Bazileji bol nad jeho sily Francúz

BAZILEJ. Slovenský tenista Alex Molčan nepostúpil do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP vo švajčiarskom Bazileji. V stredajšom osemfinálovom stretnutí prehral s Francúzom Arthurom Rinderknechom 2:6, 4:6.

Premožiteľ niekdajšieho víťaza US Open Marina Čiliča bol v zápase lepším hráčom a kým on sám stratil podanie len raz, to Molčanovo získal štyrikrát.

Rinderknech zaznamenal deväť es a v ďalšom kole vyzve úspešnejšieho zo súboja medzi Dánom Holgerom Runem a Francúzom Ugom Humbertom.